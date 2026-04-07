«أمواج» تُطلق «كايا» بكلفة 325 مليون درهم في «جزر دبي»

كشفت شركة أمواج للتطوير العقاري رسمياً عن مشروعها «كايا» المستوحى من الطبيعة، وهو مجمع سكني معاصر يقع في «جزر دبي» - الجزيرة A، يتألف من مبنيين بتصميم معماري انسيابي بإجمالي 128 وحدة سكنية، وبقيمة إجمالية تبلغ 325 مليون درهم.

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء مشروع «كايا» في يونيو 2026، على أن يتم إنجازه في الربع الرابع من عام 2028، ليشكل إضافة جديدة إلى محفظة «أمواج للتطوير العقاري» التي تضم مشروعات «ستارلايت بارك» و«ذا كيوب» و«جيت 11» في «ميدان».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري، مراد صالح، إن «(أمواج) تضع معايير جديدة وتعكس روح دبي من خلال التصميم والجودة والبعد الإنساني».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في «أمواج للتطوير العقاري»، عايدة الشهابي: «ستواصل مشروعاتنا المقبلة الارتقاء بمعاييرنا التي تعيد تعريف أسلوب الحياة الحضرية في دبي».

ويضم المشروع مسبحاً بانورامياً، وصالة رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومناطق للياقة في الهواء الطلق، وصالات ألعاب، ومرافق ساونا وبخار، ومجموعة من المساحات المخصصة للأطفال.