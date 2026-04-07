«دبي الجنوب» تُثبّت إيجارات الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع حضري رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، حزمة تسهيلات مرنة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن «مجمع الأعمال»، في إطار التزامها بدعم قاعدة الشركات المتنامية لديها، وأكدت «دبي الجنوب» أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.

وأفادت «دبي الجنوب»، في بيان، أمس، بأن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى توفير مرونة مالية فورية، إلى جانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، فضلاً عن إعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.

وأكدت «دبي الجنوب» أن هذه المبادرة تعكس التزامها المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار في دبي.

وأوضحت أنه سيتم تقييم هذه الإجراءات وتطويرها بشكل دوري، لضمان توافقها مع المتغيرات المستمرة في السوق.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي في دبي، ويظل دعم استمراريتها ونموها أولوية بالنسبة لنا».

وأضاف: «تعكس هذه المبادرة التزامنا بتقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال لدينا، بما يُسهم في تعزيز بيئة مستقرة تدعم النجاح على المدى الطويل»، مؤكداً أن «(دبي الجنوب) تواصل التركيز على تقديم حلول قائمة على القيمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للحفاظ على الزخم الاقتصادي، وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال».

ويواصل مجمّع الأعمال في «دبي الجنوب» استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات، من خلال منظومة متكاملة توفّر حلول مكاتب مرنة، وخدمات شاملة، وموقعاً استراتيجياً يُسهّل نمو الأعمال وتوسعها.