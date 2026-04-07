«أبوظبي الإسلامي» يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم لتمويل المشروعات المستدامة بنهاية 2025، مؤكداً التزامه تحقيق هدفه الاستراتيجي توفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول 2030، ويعكس هذا الأداء، التقدم المتواصل لدولة الإمارات والمنطقة بدعم العمل المناخي وتسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز النمو المستدام.

وأكد المصرف، في بيان، أمس، أنه واصل خلال العام الماضي تعزيز مكانته شريكاً موثوقاً في التمويل المستدام، من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي. كما واصل المصرف ترسيخ مكانته شريكاً رئيساً في التمويل المستدام، من خلال دوره المحوري في هيكلة، والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة.

وشملت هذه الصفقات تمويلات مشروعات واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة.

وأسهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية. وأكد المصرف أنه ومع بداية عام 2026، يواصل التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دعماً للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.