غرفة الشارقة تستشرف الفرص الاستثمارية

نظم مركز الشارقة للتدريب والتطوير، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وبوصلة الاستثمار»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المعرفة بالتحولات الرقمية وتمكين بيئة الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة، وتناولت الجلسة التي قدمها خبير التحول الرقمي والأمن السيبراني، الدكتور عبيد صالح المختن، تأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات وسوق العمل، وأبرز الفرص الاستثمارية التي يوفرها وآفاقه المستقبلية في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع، وتوقع أن يسهم القطاع بـ15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن يولّد كل دولار يُنفق على حلول الذكاء الاصطناعي عائداً اقتصادياً غير مباشر يصل إلى 4.6 دولارات بحلول العام ذاته.