«كيزاد» تستقطب 5 مشروعات جديدة بـ 147 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة «كيزاد»، استقطاب خمسة مشروعات صناعية ولوجستية جديدة، في كل من منطقتَي «كيزاد العين» و«كيزاد المعمورة» - أبوظبي.

وتأتي هذه المشروعات بإجمالي استثمارات يصل إلى 147 مليون درهم، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 84 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 500 فرصة عمل جديدة، ووفقاً لبيان، صدر أمس، تشمل قائمة المشروعات الجديدة، شركة «هابر/ إليكسير» التي ستطور منشأة لخلط كيماويات حقول النفط، وشركة «غراند لاين للصناعات» التي ستنشئ مصنعاً لمنتجات العناية بالسيارات، وشركة «بريسينت إنتربرايزز لطلاء المعادن» والتي ستطور منشأة لتشكيل وطلاء المعادن.

وإضافة إلى ذلك، ستطور «مجموعة يونيبال للاستثمار» مشروعها الثاني للمستودعات الصناعية واللوجستية في إمارة أبوظبي، وأول مشروعاتها في منطقة «كيزاد العين» تحت مسمى «يونيبال بارك 2»، كما ستعمل شركة «اللول للنقل والمقاولات العامة» على تطوير مشروع ضخم للمستودعات اللوجستية وصناعية في منطقة «كيزاد المعمورة».

ويأتي الإعلان عن هذه المشروعات في إطار مواصلة الزخم الذي حققته «كيزاد» في عام 2025، حيث بلغت مساحة الأراضي المؤجرة 73.6 كيلومتراً مربعاً، مع تسجيل 3.3 كيلومترات مربعة كصافي عقود إيجار جديدة، تم تخصيص 67% من إجمالي الإيجارات للأنشطة الصناعية.

كما حقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي تندرج «كيزاد» تحت مظلته، إيرادات بلغت 2.87 مليار درهم في عام 2025. وقال الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي: «تعكس هذه المشروعات الطلب المتنامي والمستمر على الأصول الصناعية واللوجستية التي تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي الحقيقي في أبوظبي»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات، وتنوّع القطاعات المستهدفة، وتوفير 500 فرصة عمل، أبرز ملامح تلك المشروعات.