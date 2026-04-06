"كيزاد" تستقطب استثمارات بقيمة 147 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، استقطاب خمسة مشاريع صناعية ولوجستية جديدة في كل من منطقتي كيزاد العين وكيزاد المعمورة - أبوظبي.

تأتي هذه المشاريع بإجمالي استثمارات تصل إلى 147 مليون درهم، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 84 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 500 فرصة عمل جديدة.

وتشمل قائمة المشاريع الجديدة شركة "هابر/ إليكسير" التي ستطور منشأة لخلط كيماويات حقول النفط؛ وشركة "جراند لاين للصناعات" التي ستنشئ مصنعاً لمنتجات العناية بالسيارات؛ وشركة "بريسينت إنتربرايزز لطلاء المعادن" والتي ستطور منشأة لتشكيل وطلاء المعادن.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم "مجموعة يونيبال للاستثمار" بتطوير مشروعها الثاني للمستودعات الصناعية واللوجستية في إمارة أبوظبي، وأول مشاريعها في منطقة كيزاد العين تحت مسمى "يونيبال بارك 2".

وستعمل شركة "اللول للنقل والمقاولات العامة" على تطوير مشروع ضخم للمستودعات اللوجستية وصناعية في منطقة كيزاد المعمورة.

يأتي الإعلان عن هذه المشاريع في إطار مواصلة الزخم الذي حققته كيزاد في عام 2025، حيث بلغت مساحة الأراضي المؤجرة 73.6 كيلومتر مربع، مع تسجيل 3.3 كيلومترمربع كصافي عقود إيجار جديدة، وتم تخصيص 67% من إجمالي الإيجارات للأنشطة الصناعية.

وحقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي تندرج كيزاد تحت مظلته، إيرادات بلغت 2.87 مليار درهم في عام 2025، بنمو وصل إلى 45% على أساس سنوي.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تعكس هذه المشاريع الجديدة الطلب المتنامي والمستمر على الأصول الصناعية واللوجستية التي تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي الحقيقي في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن حجم الاستثمارات، وتنوّع القطاعات المستهدفة، وتوفير 500 فرصة عمل أبرز ملامح هذه المشاريع منوها إلى أن هذا النمو المتصاعد يرسخ القاعدة الصناعية للإمارة عبر تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة مساحات التخزين، وخلق قيمة مستدامة على امتداد منظومة أعمالنا التجارية المتكاملة.

وتستضيف منطقة كيزاد العين أربعة من هذه المشاريع، على مساحة إجمالية تتجاوز 37,400 متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 47 مليون درهم، وستوفر 200 فرصة عمل.

أما المشروع الخامس والذي يُعد الأضخم من حيث حجم الاستثمار والتوظيف، فيقع في منطقة كيزاد المعمورة بإمارة أبوظبي، ويمتد على مساحة تتخطى 46,500 متر مربع، باستثمار قدره 100 مليون درهم، ويوفر وحده 300 فرصة عمل جديدة.

وتعكس الاتفاقيات الموقّعة مؤخراً ثقة الشركات في كيزاد لما توفره من بنية تحتية متطورة وحلول ربط متكاملة وبيئة عمل محفزة للنمو.

ويتيح التنوع الكبير في أنشطة هذه المشاريع، من الصناعات الكيماوية المتخصصة ومعالجة المعادن إلى التخزين والخدمات اللوجستية إضافة عمق وقيمة ملموسة للحلول الصناعية التي تقدمها مجموعة كيزاد، ويعزّز دورها في تمكين المستثمرين من التوسع بثقة في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تواصل فيه مجموعة كيزاد توسيع قاعدتها الصناعية واللوجستية، حيث نجح قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة خلال عام 2025 في تسليم 146 ألف متر مربع من المستودعات الجديدة، مع الحفاظ على نسبة إشغال بلغت 91% رغم زيادة المعروض.

وواصلت مجموعة كيزاد تطوير مجمعاتها المتخصصة، بما في ذلك مجمّع المعادن، ومدينة رحايل للسيارات، ومجمّع التكنولوجيا الزراعية، ومركز أبوظبي للأغذية، ما يعزز تنوع عروض المجموعة في القطاعات الصناعية الرئيسية.

وفي ظل استمرار أبوظبي في تعزيز قدراتها الصناعية واللوجستية، تواصل مجموعة كيزاد تركيزها على تمكين المستثمرين عبر تطوير حلول متكاملة تجمع بين الأراضي الصناعية، والمستودعات، وخدمات المرافق العامة، والربط اللوجستي ضمن بيئة تشغيلية موحّدة.