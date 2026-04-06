«دانوب»: لا تسريحات وظيفية.. والرواتب في موعدها

أكد رئيس ومؤسس «مجموعة دانوب»، رضوان ساجان، دعمه الكامل للموظفين العاملين في المجموعة، معلناً أن الشركة لن تسرّح أي موظف.

وقال ساجان في بيان أمس: «لقد واجهنا العديد من التحديات في الماضي، مثل الأزمة المالية في العام 2008، وجائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «على الرغم من ذلك، كنا دائماً نعود أقوى، وأنا واثق أننا سنفعل ذلك مجدداً، فخلال الجائحة، التزمت بعدم تسريح أي موظف، ووفّيت بهذا الوعد. وبالمثل، لن يكون هناك أي تسريح في (مجموعة دانوب) هذه المرة أيضاً».

وتابع ساجان: «أكثر من 6000 موظف لدينا ليسوا مجرد قوة عاملة، بل هم عائلتنا. هم من ساهموا في بناء (مجموعة دانوب) إلى ما هي عليه اليوم. وفي مثل هذه الأوقات، نقف إلى جانبهم بالالتزام نفسه. سيتم دفع جميع الرواتب في موعدها، وسنواصل التزامنا بخدمة عملائنا وشركائنا».

إلى ذلك، كشفت شركة دانوب العقارية، أخيراً عن أول مجتمع سكني متكامل واسع النطاق لها، «Greenz by Danube»، والذي يضم منازل «تاون هاوس» وفللاً فاخرة تبدأ أسعارها من 3.5 ملايين درهم، مع خطة دفع بنسبة 1% شهرياً، مؤكدة أنها لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمشترين.

وشددت الشركة على أنها تواصل الشركة التركيز على التنفيذ، مع ضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد والوفاء بجميع التزاماتها.