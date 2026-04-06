دبي الجنوب تعلن عن حزمة تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت دبي الجنوب حزمة تسهيلات مرنة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن "مجمّع الأعمال"، وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.

وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مرونة مالية فورية، إلى جانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين. وتشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، وإعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.

وتعكس هذه المبادرة التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفّزة، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في دبي. كما سيتم تقييم هذه الإجراءات وتطويرها بشكل دوري لضمان توافقها مع المتغيرات المستمرة في السوق.

وفي هذا السياق، قال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي في دبي، ويظل دعم استمراريتها ونموها أولوية بالنسبة لنا. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال لدينا، بما يسهم في تعزيز بيئة مستقرة تدعم النجاح على المدى الطويل. ونواصل في دبي الجنوب التركيز على تقديم حلول قائمة على القيمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال".

ويواصل مجمّع الأعمال في دبي الجنوب استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات، من خلال منظومة متكاملة توفّر حلول مكاتب مرنة، وخدمات شاملة، وموقعاً إستراتيجياً يسهّل نمو الأعمال وتوسعها.