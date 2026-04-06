2709 شركات جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال مارس 2026

في مؤشر إلى مكانة دبي الاستثمارية المتزايدة، وسمعتها العالمية وجهةً رائدةً للأعمال والتجارة والاستثمار في الظروف كافة، سجّلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 2709 شركات جديدة إلى عضويتها خلال مارس 2026.

ووفقاً لبيان صادر عن غرف دبي، فقد استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على نسبة 41.2% من أنشطة الأعضاء الجدد، وذلك بحسب التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال مارس، تلاه قطاع التجارة والخدمات بحصة بلغت 29.5%، وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 15%، بينما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3%.

وأكّدت غرف دبي أن هذا الزخم الاستثماري الذي حافظت عليه دبي، يُعدّ حصيلة جهود راكمتها الإمارة على مر العقود الماضية، باعتبارها الوجهة الأبرز للاستثمار والأعمال، حيث نجحت الإمارة على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية في استقطاب المزيد من الشركات التي اختارت دبي مقراً جديداً لاستثماراتها.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يرتكز نموذج دبي الاقتصادي على أسس متكاملة، تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية، ما يُعزّز قدرة الإمارة على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، والاستمرار في طرح فرص متجددة ونوعية لقطاعات الأعمال كافة».

وأضاف: «يُشكّل انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال مارس 2026 مؤشراً واضحاً إلى أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ، كما يُجسّد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التنظيمية المتقدمة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تواكب نبض الأسواق وتلبي متطلبات النمو في المراحل كافة».

وتابع لوتاه: «نلتزم بتسخير الجهود كافة لدعم حركة تأسيس ونمو الأعمال في دبي، وتعزيز كفاءة الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة المتغيّرات المتسارعة، وتلبية متطلبات استدامة النمو وتطوير تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي عاصمةً عالميةً للتجارة والاستثمار».

ولفتت غرف دبي إلى أنه في إطار الحرص على تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، فإن مجتمع الأعمال يستفيد من المنصة الرقمية المتقدمة التي طوّرتها حديثاً تحت اسم «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، والتي تُعدّ إضافة حيوية تسهم في تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة، بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتقدّم المنصّة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.