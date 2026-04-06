«دو» تُعزّز خدمات الوصول اللاسلكي الثابت

أعلنت شركة «دو»، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بالتعاون مع شركة «إريكسون» العالمية، عن نجاح تنفيذ تجربة تقنية «Proof of Concept» لنشر تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة، باستخدام تقنية الموجات المليمترية ذات النطاق المُوسّع، وذلك في عدد من المناطق السكنية عبر دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي في «دو»، فهد الحساوي: «نعمل على تطوير خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، وتعزيز المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في تقنيات الجيل الخامس، وتتيح لنا هذه التجربة استكشاف سبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات، وابتكار عروض جديدة، وتعزيز دورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية».