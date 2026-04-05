تجار: أسواق الذهب تشهد «شراءً حذراً» و«ترقباً» لانخفاضات متوقعة

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 13.25 و22.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بالأسعار في نهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة أسعار الذهب للارتفاع عقب سلسلة متتالية من الانخفاضات، أسهمت في بطء الطلب على المشغولات الذهبية، وتنفيذ عمليات شراء حذرة في قطاع السبائك، مع تأجيل متعاملين لقرارات الشراء خلال الفترة الحالية، ترقباً لتسجيل المعدن الأصفر انخفاضات سعرية، مؤكدين أن «الترقب» و«الحذر» أصبحا صفتين للمتعاملين، سواء في قطاع السبائك أو المشغولات الذهبية.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة الذهب لتسجيل زيادات سعرية عقب أربعة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، أثر في المتعاملين بتأجيل قرارات الشراء، الأمر الذي أسهم بدوره في بطء الطلب على المشغولات الذهبية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الذهب عالمياً، يقبل العديد من المتعاملين حالياً على شراء حذر للسبائك الذهبية من فئات الأوزان المتوسطة والصغيرة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «الأسواق تشهد بطئاً في الطلب على المشغولات خلال الفترة الحالية، نظراً للارتفاعات التي سجلتها أسعار المعدن الأصفر أخيراً».

وأكد أن «العديد من المتعاملين يؤجلون قرارات الشراء ترقباً لعودة الأسعار لانخفاضات محفزة كما حصل خلال الفترة الماضية، مع عمليات شراء حذرة لمنتجات السبائك، خصوصاً من الأوزان المتوسطة».

في السياق نفسه، اتفق مدير محل «دهكين لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوك بويت، في أن «الأسواق تشهد عمليات شراء محدودة للمشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية مع الارتفاعات السعرية الكبيرة للمعدن الأصفر».

وأكد أن «الترقب والحذر أصبحا صفتين للمتعاملين خلال الفترة الحالية، سواء في قطاع السبائك أو المشغولات الذهبية، وذلك عقب عودة الذهب لمسيرة الارتفاعات السعرية مجدداً، بعد سلسلة متتالية من الانخفاضات خلال الفترة الأخيرة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 563.5 درهماً بارتفاع قيمته 22.25 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في حين سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 521.75 درهماً بزيادة قدرها 20 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 500.25 درهم بارتفاع قيمته 19.75 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 428.75 درهماً، بزيادة بلغت 16.75 درهماً، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 334.5 درهماً بارتفاع قيمته 13.25 درهماً.