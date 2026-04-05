«دو» تطلق مبادرة لتمكين مؤسسات الأعمال الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت شركة «دو» المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق مبادرة متكاملة لتمكين مؤسسات الأعمال الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة الإمارات. وأفادت الشركة بأن المبادرة الجديدة تركز على تعزيز جاهزية المؤسسات وترسيخ ازدهارها من خلال توفير مجموعة حلول متنوعة تخدم القطاعات كافة، وإتاحة أفضل خدمات الاتصالات لمساعدتها على زيادة الإنتاجية، ومواصلة النمو خلال دورة حياتها المختلفة.

وأكدت «دو» أنها تواصل تعزيز التزامها بدعم مجتمع الأعمال والشركات من خلال تقديم مجموعة من أفضل الحلول والخدمات المتكاملة التي تُلبي احتياجات مختلف القطاعات، مشددة على أن مواصلة العمليات التشغيلية للشركات بكفاءة ضرورة حتمية خلال مراحل عملها كافة.

وأوضحت «دو» أن مبادرتها تأتي تحت شعار «لأن استمرارية أعمالك تهمنا»، وترتكز على محاور رئيسة تشمل: توفير سبل الدعم المُعزز لخدمات الاتصالات كافة، وتقديم عروض حصرية مُصممة خصوصاً لتلبية احتياجات الشركات، وباقات وخطط هاتف محمول متطورة لزيادة الإنتاجية، إلى جانب إطلاق خدمات مُبتكرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي: إن «مؤسسات الأعمال تحتاج دائماً إلى شريك يمكنه دعم مسيرتها وتوفير سبل نجاحها من خلال العمل على تعزيز استمرارية خدمات الاتصالات. ولذلك، فإن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الحرص على تمكين الشركات ومساعدتها على تركيز جهودها لتفعيل النمو والابتكار، حيث تضمن (دو) استمرارية ومرونة خدمات الاتصالات بكفاءة في إطار سعيها لترسيخ نجاح أعمال المؤسسات والشركات في دولة الإمارات».