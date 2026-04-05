دول أوروبية تطالب بتحديد أرباح شركات الطاقة

دعا وزراء مالية خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى فرض سقوف على أرباح شركات الطاقة، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتزايد الأعباء على الأسر الأوروبية.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إن نظراءه من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والنمسا وقّعوا رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، أشاروا فيها إلى اختلالات في السوق ناجمة عن القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة. وأكدت الرسالة، أن ارتفاع أسعار النفط، يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأوروبي وعلى المواطنين، مشددة على ضرورة توزيع هذا العبء بشكل عادل.