مهرجان "أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026" ينطلق 20 أبريل

تستضيف العاصمة أبوظبي تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، فعاليات "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026" خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، في خطوة تواكب التوجه الإستراتيجي للإمارة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية الهادفة إلى دعم التنوع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال محفزة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

ويشكل المهرجان منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار وسيدات الأعمال ضمن بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة وبناء الشراكات الإستراتيجية.

ويتضمن المهرجان مسارات متخصصة تشمل مراحل تطوير المشروع الريادي، حيث يوفر "مسار الإطلاق والتمكين" دعماً لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال تزويدهم بالأدوات الأساسية والإرشاد العملي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

كما يستهدف "مسار النمو والتطوير" الشركات القائمة الباحثة عن التوسع والاحترافية، عبر تقديم استراتيجيات تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطط النمو المستدام ودخول أسواق جديدة.

ويمثل "مسار التمويل والاستثمار" منصة تربط المشاريع بالمستثمرين والجهات التمويلية وصناديق الاستثمار، من خلال فرص عرض المشاريع وبناء العلاقات الاستثمارية التي تسهم في تسريع النمو.

ويتضمن الحدث جلسات حوارية وورش عمل متخصصة واستشارات مباشرة يقدمها خبراء في مختلف القطاعات.

ويحظى المهرجان بدعم شركاء استراتيجيين، من بينهم "أدنوك"، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وبرنامج "أثر+"، إضافة إلى جهات ممكنة تشمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وصندوق خليفة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وHub71، وجمارك أبوظبي، إلى جانب مشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تنمية منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.

