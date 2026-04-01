«العالمية القابضة» تستحوذ على 41.5% في «سمان كابيتال»

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 41.5% في شركة «سمان كابيتال ليميتد»، بعد احتساب جميع الأدوات القابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار أميركي (ما يعادل 8850 كرور روبية هندية).

وبحسب الشركة، تُنفَّذ الصفقة على مراحل عدة، حيث تم الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 26.9% حتى تاريخه، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال الأدوات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند، كما سيتم تنفيذ عرض شراء إلزامي للاستحواذ على ما يصل إلى 26% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة من المساهمين العموميين، بما يتوافق مع لوائح الأوراق المالية في الهند.

وبعد إتمام جميع مراحل الصفقة، ستصبح الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيساً في «سمان كابيتال»، مع حقوق تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والاضطلاع بدور فاعل في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة طويلة الأمد للتوسع في قطاع الخدمات المالية في الهند»، لافتاً إلى أن الشركة العالمية القابضة مع تحولها إلى مساهم رئيس في شركة «سمان كابيتال»، تؤكد التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ودعم منصة محورية تؤدي دوراً أساسياً في تمكين الأفراد من تملّك المنازل وتعزيز الوصول إلى الائتمان.

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سمان كابيتال ليميتد»، جاجان بانجا، إن مسيرة «سمان كابيتال» تدخل اليوم فصلاً جديداً ومهماً، ويعزز انضمام الشركة العالمية القابضة كمساهم رئيس التوافق في الرؤية طويلة الأمد بين الجانبين، إلى جانب الدعم الرأسمالي لتعزيز قدرة «سمان كابيتال» على قيادة المرحلة التالية من النمو.

يُذكر أن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط المطلوبة للإغلاق.