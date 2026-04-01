تحذير من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن حرب إيران لها تداعيات واسعة النطاق على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية والأسواق المالية، كما أنها تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

ووصف الصندوق الصراع بأنه «صدمة» عالمية، لكن غير «متماثلة»، وتؤثر بصورة أساسية في ثلاث قنوات: أسعار الطاقة والتجارة والظروف المالية، مشيراً إلى أن عرقلة إمدادات الطاقة هو الأمر الأخطر بصورة خاصة.

وحذّر الصندوق من ارتفاع معدل التضخم عالمياً، وضعف النمو، لافتاً إلى أنه في ظل اضطراب شحنات الأسمدة التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز، تتصاعد المخاوف بشأن أسعار الغذاء.