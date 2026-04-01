«الإمارات دبي الوطني» تستكمل تمويلاً بـ 2.25 مليار دولار

أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عن نجاحها في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار، وأوضح بيان، صدر أمس، أن هذه الصفقة تشمل تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وتسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات أيضاً، مشيراً إلى أن التمويلين يمثلان أحد أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

واستقطبت الصفقة مشاركة 15 مؤسسة من الأميركتين وأوروبا وآسيا، بما يعكس الثقة المستمرة في مرونة اقتصاد الإمارات. وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار، لكن الاكتتاب شهد إقبالاً كبيراً، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار. ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «يعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية». من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في البنك، أحمد القاسم: «تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة».