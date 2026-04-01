«هيلمان كاليبر» تتوسع في دبي.. وتؤكد التزامها بسوق الإمارات

شهدت منطقة «دبي الجنوب» افتتاح مركز توزيع جديد لشركة «هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس»، ضمن المنطقة اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية الصحية المتخصصة، وتعزّز مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً لسلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، في وقت أكدت الشركة التزامها المستمر بالسوق الإماراتية.

وأفادت «دبي الجنوب»، في بيان، أنه مع هذه الإضافة، ترتفع شبكة «هيلمان كاليبر» في دولة الإمارات إلى خمسة مراكز توزيع، وتزيد طاقتها الاستيعابية للتخزين، كما يتسع نطاق الخدمات اللوجستية والحلول المخصصة للمتعاملين.

ويأتي المركز لتلبية متطلبات السوق، بما يشمل إدارة المنتجات الصحية التي تتطلب سرعة في المناولة والتوصيل، والمنتجات الحساسة لدرجات الحرارة وفق أعلى معايير الامتثال، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتعزيز الشفافية الرقمية الشاملة، إلى جانب دعم عمليات التوزيع حتى مرحلة التسليم النهائي بكفاءة عالية.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن «انضمام مركز جديد لشركة (هيلمان كاليبر) ضمن (دبي الجنوب) يعكس النمو المتسارع في الطلب على الحلول اللوجستية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية».

وأكد أن المنطقة اللوجستية تواصل ترسيخ دورها منصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الاستراتيجي، وشبكة الربط متعددة الوسائط، بما يمكّن الشركات العالمية من تعزيز عملياتها الإقليمية، وضمان وصول المنتجات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في «هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس»، لي آيونز، إن «افتتاح الموقع الخامس للشركة للخدمات اللوجستية الصحية في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها التشغيلية، ورفع مستوى الاستجابة والمرونة، وضمان الامتثال التنظيمي لمتعامليها».

وأضاف أن هذا التوسع يؤكد التزام الشركة المستمر بالسوق الإماراتية، ودورها الاستراتيجي باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً لقطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما يعزز من قدرتها على دعم سلاسل الإمداد الصحية العالمية بكفاءة أعلى.

وتم تطوير المركز الجديد وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية للسلامة والاستدامة البيئية. كما يعتمد المركز على بنية تحتية متقدمة، وأنظمة إدارة جودة متوافقة مع ممارسات التوزيع الجيدة «GDP» العالمية، إضافة إلى بروتوكولات أمنية مشددة لضمان سلامة المنتجات وسلامة سلسلة التوريد من المصدر وحتى وصولها إلى المتعامل.