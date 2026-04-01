دبي تطلق إطاراً تنظيمياً شاملاً لتداول مشتقات الأصول الافتراضية

أطلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي «VARA»، أمس، إطاراً تنظيمياً شاملاً للمشتقات المتداولة في البورصة، في مجال الأصول الافتراضية، ما يجسد مكانة دبي إحدى المدن السباقة على مستوى العالم في سَنّ القوانين بما يخص الأصول الافتراضية، ورسم قواعد قابلة للتنفيذ ومخصصة لهذا القطاع.

ويتيح هذا الإطار، المنصوص عليه في الإصدار«2.1» من دليل قواعد خدمات التبادل الصادر عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين «VASPs»، تقديم منتجات مشتقات مالية ضمن نطاق تنظيمي محدد بوضوح، بشرط الحصول على ترخيص صريح والالتزام بمتطلبات تشغيلية واحترازية وسلوكية صارمة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتواصل الطلب على المشتقات في أسواق الأصول الافتراضية في النمو، وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية العالمية على معالجة مسألة حوكمة المنتجات المالية التي تزداد تعقيداً في مجال الأصول الرقمية.

ويتناول إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي هذه المسألة بشكل مباشر من خلال وضع متطلبات ملزمة في خمسة مجالات تشمل: متطلبات ملاءمة العملاء وتصنيفهم، لاسيما بالنسبة للمنتجات ذات المخاطر العالية، وضوابط الهامش والرافعة المالية والتصفية لإدارة التعرض للمخاطر السوقية، وفصل أصول المتعاملين وحساباتهم للتخفيف من المخاطر النظامية ومخاطر الأطراف المقابلة، والتزامات محسّنة بالإفصاح والتواصل، تتماشى مع لوائح التسويق الخاصة بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، وصلاحيات التدخل التنظيمي التي تمكّن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي من التصرف بحزم استجابةً لضغوط السوق أو سوء السلوك.

وتهدف هذه الأحكام مجتمعةً إلى ضمان مواكبة نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي، ووجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.

وقال المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، روبن بومباردي، إن «المشتقات تعد الخطوة الطبيعية التالية في تطور أسواق الأصول الافتراضية، لكنها تتطلب معايير أعلى للحوكمة».

وأضاف: «يوفر إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي للمزودين المرخصين مساراً واضحاً لتقديم هذه المنتجات بشكل مسؤول، مع منح المشاركين في السوق الثقة بأن منظومة الأصول الافتراضية في دبي تعمل وفقاً لقواعد صارمة وقابلة للتنفيذ ومصممة لحمايتهم، وهذه هي أفضل طريقة لبناء سوق تصمد أمام اختبار الزمن».

ويعد دليل القواعد جزءاً من التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي المستمر بضمان أن يكون الابتكار داخل منظومة الأصول الافتراضية مدعوماً بحوكمة قوية وممارسات سوقية واتصالات شفافة، إضافة إلى رقابة تنظيمية فعالة لا تُقدم فيها الموافقة على أنها تأييد لأي منتج أو خدمة محددة.

ويسري دليل قواعد خدمات التبادل الإصدار «2.1» على الفور وينطبق على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية «VASP» المرخصين من قبل هيئة الأصول الافتراضية لتقديم خدمات التبادل داخل إمارة دبي.