«عزيزي» تبدأ تسليم وحدات مشروعَين سكنيين

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» عن بدء التسليم المتزامن لوحدات مشروعي «ريفييرا 69» و«بيتش فرونت I» السكنيين ضمن مشروعها «عزيزي ريفييرا» الذي يقع بمنطقة «ميدان» في دبي.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن بدء التسليم يعكس تسارع وتيرة العمليات الإنشائية، تمهيداً لسلسلة من عمليات التسليم المرتقبة لمجموعة من المباني الإضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعد «ريفييرا 69»، المندرج ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، مبنى سكنياً مكوناً من 10 طوابق يضم 112 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم، إضافة إلى 11 متجراً.

ويُمثّل هذا المشروع المبنى الثامن المكتمل في المرحلة الرابعة، ما يرفع نسبة الإنجاز الإجمالية في هذه المرحلة إلى 74%.

من جهته، يعد «بيتش فرونت I»، واحداً من ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً ضمن مشروع «ريفييرا بيتش فرونت»، ويضم 555 وحدة سكنية تتنوع ما بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتَي نوم، إلى جانب مجموعة من المحال التجارية المتنوعة، وتشمل المرافق المتوافرة في المشروعين أحواض سباحة، وحدائق منسقة، وصالات رياضية متطورة، ومناطق مخصصة للشواء ومناطق لعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يعزز مكانة «ريفييرا» كوجهة سكنية متكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»، فرهاد عزيزي: «يعكس إنجاز وتسليم (بيتش فرونت I) و(ريفييرا 69) انضباطاً حقيقياً في التنفيذ عبر مراحل التخطيط والبناء والتسليم».