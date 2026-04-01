129.8 مليار درهم رواتب ومزايا الموظفين الحكوميين في 2025

كشفت وزارة المالية أن حجم المصروفات الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، التي تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية، بلغ خلال العام الماضي 439.9 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات 563.5 مليار درهم، وبلغت تعويضات الموظفين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من رواتب ومزايا وغيرها 129.8 مليار درهم في عام 2025، مقارنة مع 124.5 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 5.3 مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 4.3%، ووفقاً لبيانات مالية الحكومة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، توزعت المصروفات على بنود عدة، بجانب تعويضات الموظفين أيضاً، حيث بلغ الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 148.15 مليار درهم، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في النفقات الحكومية للعام الماضي، فيما توزعت بقية المصروفات الحكومية على استهلاك رأس المال الثابت، والمنح والمنافع الاجتماعية، والفائدة والإعانات المالية، ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات، جاء بند الضرائب في المرتبة الأولى الأكثر مساهمة خلال العام الماضي، بما قيمته 340.3 مليار درهم، ما يعادل 60.4% من إجمالي الإيرادات المجمعة، مقارنة مع 366.3 مليار درهم عام 2024، بتراجع قيمته 26 مليار درهم بتغير سالب نسبته 7%، بينما جاءت بقية الإيرادات من بنود المساهمات الاجتماعية والمنح وإيرادات أخرى.