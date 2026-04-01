175.88 مليار درهم مبيعات قياسية لعقارات دبي في الربع الأول من 2026

سجلت السوق العقارية في دبي نتائج قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، ممهدة الطريق نحو عام استثنائي جديد للقطاع، ليعكس هذا الأداء الزخم المستمر وثقة المستثمرين العالية، إلى جانب استقرار السوق رغم التوترات الإقليمية، وقدرة دبي على الحفاظ على جاذبيتها، وتقديم فرص استثمارية واعدة لمختلف الفئات.

ووفق رصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد قفزت مبيعات عقارات دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهر الرصد تسجيل القطاع العقاري في الإمارة 47 ألفاً و735 مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ44 ألفاً و796 مبايعات في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغ 6.56%.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة»، في الربع الأول من العام الجاري، نحو 97.06 مليار درهم، عبر تنفيذ 16 ألفاً و672 صفقة، موزعة بواقع 11 ألفاً و76 مبايعة لوحدات سكنية، و1039مبايعة لمبانٍ، و4557 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة»، خلال الفترة نفسها، نحو 78.82 مليار درهم من خلال 31 ألفاً و63 صفقة مقسمة على 27 ألفاً و213 مبايعة لوحدات سكنية، و3850 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري قيمة قدرها 59.67 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 40.44 مليار درهم في الربع ذاته من العام الماضي، وبنمو 47.55%.

كما ارتفعت معاملات الرهن العقاري بنسبة 8.3% على أساس سنوي، حيث سجلت 11 ألفاً و795 معاملة، مقارنة مع 10 آلاف و890 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهتها، سجلت الهبات 15.37 مليار درهم عبر تنفيذ 2048 معاملة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس الماضي، مقارنة بـ9.52 مليارات درهم، من خلال تنفيذ 1992 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو نسبته 61.44% من حيث القيمة، و2.8% من حيث العدد.

وبذلك، ارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 30.71% على أساس سنوي إلى 250.92 مليار درهم، مقارنة بـ191.96 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد التصرفات، في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى مارس 2026، إلى 61 ألفاً و578 معاملة، مقارنة بـ57 ألفاً و678 معاملة في الفترة من عام 2025، بنمو نسبته 6.76%.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 1» قائمة المناطق الأعلى، من حيث قيمة المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، بمبيعات تُقدر بنحو 12.7 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 9.7 مليارات درهم، ثم «الخليج التجاري» بـ7.7 مليارات درهم، لتليها «الروية الأولى» في المرتبة الرابعة بـ6.3 مليارات درهم، و«نخلة ديرة» بـ5.8 مليارات درهم.

استمرار الطلب المحلي والدولي

واصلت عقارات دبي تجاهل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، محققةً مبيعات تجاوزت 42.7 مليار درهم خلال مارس الماضي وحده، من خلال تنفيذ 13 ألفاً و243 صفقة، في تأكيد على متانة السوق وقدرته على الحفاظ على مستويات نشاط قوية، مدعومة باستمرار الطلب المحلي والدولي.

وسجل القطاع العقاري في الإمارة 13 ألفاً و243 مبايعة، خلال مارس 2026، توزعت بواقع 10 آلاف و854 معاملة لوحدات سكنية و1247 معاملة لمبانٍ و1142 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 19.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 3989 صفقة، ومبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 22.8 مليار درهم من خلال 9254 صفقة.

أما بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجّلت ما قيمته 10.92 مليارات درهم من خلال 3645 معاملة، بينما جاوزت قيمة الهبات 2.4 مليار درهم عبر 452 معاملة.

وبذلك سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، خلال مارس الماضي، نحو 56.02 مليار درهم، نتجت عن نحو 17 ألفاً و340 صفقة، ما يبرز استمرار الزخم الاستثماري، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالسوق العقارية في دبي.

«بروبرتي فايندر»: لا ضغوط تدفع نحو تصحيحات سعرية

أكدت منصة «بروبرتي فايندر» العقارية استمرار قوة ومرونة سوق العقارات في الإمارات، وغياب أي مؤشرات إلى عمليات بيع بدافع القلق، أو ضغوط تدفع نحو تصحيحات سعرية.

وأفادت الشركة لـ«الإمارات اليوم» بأن المؤشرات العامة تعكس تحولاً في سلوك المستهلكين أكثر من كونه تراجعاً فعلياً في أداء السوق، في ظل استمرار مستويات الثقة المرتفعة بين المستثمرين، وأظهرت البيانات أن الأسعار لاتزال تحافظ على استقرارها، ما يعكس تمسك البائعين والملاك بقِيَم الأصول وثقتهم بأدائها على المدى الطويل، رغم التحديات العالمية.

وأكدت أن هذا المستوى من استقرار الأسعار يُعد لافتاً في ظل حالة الاضطراب العالمية، حيث لا يتجه البائعون إلى تقديم خصومات، كما لا يُقدِم المُلّاك على خفض الإيجارات على نطاق واسع، وبيّنت المؤشرات كذلك استمرار نشاط المشترين مع تحول ملحوظ نحو الانتقائية، والتركيز على الجودة والقيمة، بدلاً من التراجع في الطلب.

وسجّل الطلب على العقارات الفاخرة، التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، ارتفاعاً خلال مارس 2026، إذ ازدادت حصتها من 21.5% إلى 24.5%، ما يعكس استمرار ثقة شريحة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية، كما ارتفعت حصة الطلب على الفلل من 16.5 إلى 18%، مدعومة باستمرار تسجيل صفقات كبيرة، من بينها مبيعات ضخمة في أبوظبي بقيمة ستة مليارات درهم خلال 72 ساعة، إلى جانب صفقة نوعية في دبي بقيمة 422 مليون درهم.

وفي المقابل، أظهر سلوك المستأجرين توجهاً أكبر نحو القيمة، مع ارتفاع الطلب على الوحدات التي تقل إيجاراتها عن 75 ألف درهم، حيث ارتفعت حصتها من 40.2% إلى 44.7% مقارنة بالفئات الأعلى سعراً.

