«دبي للاستثمار» تضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا» في ميدان

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن وضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا» العمراني متعدد الاستخدامات في منطقة «ميدان هورايزن» بدبي.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن مشروع «الفيستا» الذي تطوره شركة دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية المملوكة بالكامل لـ«دبي للاستثمار»، يجمع ضمن مخطط رئيس متكامل بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات المكتبية العصرية ومنافذ التجزئة، ليقدم وجهة عمرانية متكاملة.

وتم وضع حجر الأساس بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، والمدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد سلامي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وفي إطار هذه المرحلة المتقدمة من تطوير المشروع، وقّعت «دبي للاستثمار العقاري» أيضاً عقد الإنشاء الرئيسي مع شركة المقاولات «جي في هوري باراماونت»، لتولي تنفيذ أعمال البناء وفق خطة التنفيذ المعتمدة والجدول الزمني المحدد للمشروع.

وقال سلامي: «يمثل مشروع (الفيستا) محطة مهمة في مسيرة تطوير محفظتنا العقارية، ويعكس نهجنا الاستراتيجي القائم على تطوير مشروعات عمرانية متكاملة تجمع بين الجودة في التصميم ودقة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل».

وأضاف: «مع انطلاق أعمال الإنشاء الرئيسة، نواصل التزامنا بتقديم مشروعات تطويرية عالية الجودة في مواقع استراتيجية تشهد نمواً متسارعاً في إمارة دبي، بما يعزز من مكانة (الفيستا) كوجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات عند اكتمالها».

ويقع مشروع «الفيستا» في منطقة «ميدان هورايزن»، إحدى أبرز المناطق الصاعدة في دبي للمشروعات متعددة الاستخدامات، ويتألف من برج سكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب برج تجاري مكوّن من 19 طابقاً يوفر نحو 120 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المصممة لتلبية احتياجات بيئات العمل الحديثة، إضافة إلى مجموعة من منافذ التجزئة التي تعزز من حيوية المشروع وتكامل استخداماته.

وصُمم المشروع ليقدّم بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، حيث يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان والمستأجرين التجاريين على حد سواء.

وتتواصل أعمال البناء في المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2028.