«الإمارات الإسلامي» يستكمل تمويلاً مشتركاً بـ 500 مليون دولار

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذا التسهيل شهد إقبالاً واسعاً من عدد من المصارف الرائدة عالمياً.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الصفقة تمت بنسبة ربح تنافسية، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ المنضبط والتنسيق السلس بين مختلف الأطراف المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسرنا الإعلان عن الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة، والذي من شأنه تعزيز قدرة (الإمارات الإسلامي) على النمو الاستراتيجي. كما تدعم هذه الخطوة توجهنا نحو الابتكار الهادف، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتمكيننا من تحقيق مستهدفاتنا التمويلية».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، محمد كمران واجد، إن «إتمام هذا التسهيل المشترك لمدة خمس سنوات بنسبة ربح تنافسية استثنائية، ووسط طلب قوي من مصارف دولية، يُعد دليلاً واضحاً على ثقة السوق في متانة الوضع المالي لـ(الإمارات الإسلامي)، وكفاءة إدارته ورؤيته الاستراتيجية. كما يُعزز هذا التمويل مركز السيولة القوي للمصرف، ما يمكننا من مواصلة دعم شركائنا والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات».

يذكر أن «الإمارات الإسلامي» يُعد مصرفاً رائداً في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة، وهذا ما تجلى في إصداره أول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.