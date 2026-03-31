«أبل» تعيد فتح متاجرها في الإمارات

أكدت شركة «أبل» إعادة فتح جميع متاجرها في دولة الإمارات بعد إغلاق مؤقت جاء استجابة لتوجيهات الجهات المختصة للقطاع الخاص باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وجود العمال في المناطق المفتوحة، في إطار الحرص على السلامة العامة.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة اليوم، إن المتاجر استأنفت عملياتها بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم، وتبدأ ساعات العمل الرسمية في الساعة 10 صباحاً وتنتهي في الساعة 10 مساء.

وتمتلك الشركة 5 متاجر رئيسية موزعة في دبي: (دبي مول، مول الإمارات)، وأبوظبي: (ياس مول، وغاليريا جزيرة المارية، ومدينة العين: (الجيمي مول).