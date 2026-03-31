ارتفاع أسعار الوقود لشهر أبريل 2026

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أبريل 2026 والتي جاءت على النحو التالي:

- وقود الديزل: 4.69 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 3.39 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 3.28 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 3.20 درهم لكل لتر



وكانت أسعار الوقود لشهر مارس 2026، كالتالي:



- وقود الديزل: 2.72 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.59 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.48 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.40 درهم لكل لتر.