العبار: "إعمار" ترفض تسريح العمالة أو خفض الرواتب.. وننفذ مشروعات بـ 7 مليارات دولار رغم التحديات

أكد مؤسس شركة "إعمار" العقارية محمد العبار، أن الشركة أصدرت تعليمات واضحة وحاسمة بعدم المساس بحقوق الموظفين أو اللجوء لتسريح العمالة، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الأسواق حالياً. وأوضح العبار في حوار مع موقع "القاهرة 24"، أنه "لا نية لتسريح العمال أو خفض الرواتب". وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروعات خلال العام الجاري بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار.

تماسك المنطقة

وأشار العبار إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة "حرجة للغاية"، تتطلب تماسكاً اقتصادياً كبيراً لمواجهة التحديات الحالية. وأعرب عن تفاؤله بقدرة المنطقة على الخروج من الأزمة الراهنة وهي في وضع "أقوى وأكثر استقراراً"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات السابقة، سواء كانت عسكرية أو تقنية، وأن التاريخ يؤكد دائماً أن النمو الاقتصادي يعود بقوة وسرعة بعد انتهاء الأزمات، مستشهداً بجائحة كورونا كمثال حي على ذلك.