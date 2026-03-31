«ديوا» تدعم حملة التوعية بالتوحد

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الحملة السنوية الـ20 للتوعية بالتوحد بوصفها شريك الاستدامة، وينظم مركز دبي للتوحد الحملة، التي تركز على توعية المجتمع بأهمية تأهيل البيئات الدامجة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في الأماكن العامة، وتهدف الحملة إلى تجاوز مفهوم «الإتاحة الشكلية» للوصول إلى تكييف حقيقي للبيئات، بما يتناسب مع احتياجات كل فرد من ذوي التوحد. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، نلتزم بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، وتوفير بيئة دامجة ومستدامة تضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع».