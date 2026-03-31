عقارات دبي تواصل زخمها.. وتسجل تصرفات بـ 3.57 مليارات درهم

شهدت سوق العقارات في دبي، أمس، نشاطاً ملحوظاً مع استمرار الزخم في الصفقات اليومية، حيث سجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.57 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1178 صفقة، بينما تم تنفيذ صفقات لشقق سكنية فاخرة بقيمة جاوزت 227 مليون درهم، في مؤشر يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة، مع تجاهل السوق للتوترات الإقليمية.

وسجلت المبيعات أكثر من 2.64 مليار درهم بعد تنفيذ 888 صفقة، توزّعت بواقع 762 مبايعة لوحدات سكنية، و57 مبايعة لمبانٍ، و69 مبايعة لأراضٍ، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 968.54 مليون درهم عبر تنفيذ 219 صفقة، موزعة بواقع 135 لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و69 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.67 مليار درهم، من خلال 669 صفقة مقسمة على 627 مبايعة لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 260 معاملة بقيمة 677.66 مليون درهم، موزعة بواقع 171 معاملة لوحدات سكنية، و26 معاملة لمبانٍ، و63 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 255.86 مليون درهم، بواقع 30 معاملة موزعة على 12 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، و16 معاملة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 73.85% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، أمس.

وتصدّرت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، خلال تعاملات أمس، بقيمة جاوزت 196.74 مليون درهم، تلتها «اليلايس 5» بنحو 183.67 مليون درهم، ثم منطقة «اليلايس 1»، بقيمة 136.28 مليون درهم، ومن ثم «نخلة ديرة» بقيمة 130.28 مليون درهم.

وحلت «جبل علي الأولى» خامسةً مسجلةً 117.7 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 114.07 مليون درهم، ثم «بلوواترز» بنحو 90 مليون درهم، تلتها «مرسى دبي» بقيمة 89.86 مليون درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» بـ84.14 مليون درهم، بينما جاءت «زعبيل الثانية» أخيراً، مسجلة 82.55 مليون درهم.

وشهدت السوق العقارية، أمس، تنفيذ صفقات لافتة لشقق سكنية فاخرة، تمثل أبرزها في بيع شقة في مشروع «أرماني بيتش رزيدنسز» بـ«نخلة جميرا»، تمتد على مساحة 6330.74 قدماً مربعة، وبسعر 7733.69 درهماً للقدم المربعة، بإجمالي 48.96 مليون درهم.

كما بيعت شقة سكنية فاخرة في مشروع «رزيدنسز» في منطقة «دبي هاربر» بمساحة 7681.08 قدماً مربعة بسعر 4229.61 درهماً للقدم المربعة، بإجمالي 32.48 مليون درهم.

بدورها، شهدت سوق إعادة البيع نشاطاً هي الأخرى، حيث بيعت شقة في «بلو واترز ريزيدنسز» بمساحة 9411.84 قدماً مربعة، بسعر 9559.38 درهماً للقدم المربعة، بإجمالي 90 مليون درهم. كما تم بيع شقة في مشروع «آمان ريزيدنسز دبي» بمنطقة جميرا الثانية بمساحة 3824.34 قدماً مربعة، بسعر 14556.3 درهماً للقدم المربعة، بإجمالي 55.66 مليون درهم.