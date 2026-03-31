12.6ألف رخصة نشطة في «أبوظبي العالمي» بنهاية 2025

احتفى «أبوظبي العالمي» (ADGM) بمرور 10 أعوام على بدء عملياته، بينما يواصل تحقيق نمو قوي وإنجازات استراتيجية جديدة، حيث اختارت كبرى الشركات العالمية «أبوظبي العالمي» مقراً إقليمياً لها، وارتفع إجمالي عدد الرخص النشطة بنسبة 30% ليصل إلى 12 ألفاً و671 رخصة بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد العاملين في المركز المالي بنسبة 51% ليصل إلى 44 ألفاً و339 شخصاً، مقارنة بـ29 ألفاً و338 شخصاً خلال عام 2024، في حين ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 36%، ما يعكس الثقة المتواصلة في أبوظبي مركزاً موثوقاً لمديري الأصول والثروات على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي»، أحمد جاسم الزعابي، إن «عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسيرة (أبوظبي العالمي)، في ضوء النمو القياسي واللافت في حجم الأصول تحت الإدارة، بما يعكس الثقة المتزايدة من شركائنا العالميين وقوة استراتيجياتنا الاستثمارية، ونجحنا في استقطاب نخبة من أهم المؤسسات العالمية إلى (أبوظبي العالمي)، ما عزز مكانتنا منصة عالمية لاستقطاب المواهب ورؤوس الأموال وتعزيز الابتكار».

وأضاف أن «هذا التقدم يجسد متانة منظومة الأعمال المتكاملة التي نقودها والقائمة على الشراكات المؤثرة وخلق القيمة المستدامة والالتزام الراسخ بالتميّز، ومع استمرار مواءمة أهدافنا مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، نواصل التركيز على تحقيق نموّ مستدام وتعزيز تنافسيتنا العالمية والارتقاء بأبوظبي العالمي، ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم».

وخلال العام الماضي، أعلنت مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المستدامة، والخدمات القانونية العالمية، والمنصات المالية المدعومة بالتقنيات الحديثة، تأسيس عملياتها في «أبوظبي العالمي».

وفي سابقة تنظيمية عالمية، أصبحت «باينانس» أوّل منصة تداول أصول رقمية تحصل على ترخيص عالمي رسمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لـ«أبوظبي العالمي» في ديسمبر 2025، ما يتيح لها العمل من أبوظبي ضمن إطار تنظيمي شامل وعالمي المستوى.

وبلغ عدد مديري الأصول والصناديق في «أبوظبي العالمي» حتى نهاية العام الماضي 171 مديراً يديرون مجتمعين 244 صندوقاً، فيما بلغ عدد الشركات المالية التي تتخذ من «أبوظبي العالمي» مقراً لها 347 شركة، منها 80 شركة حصلت على ترخيص خلال العام الماضي.

كما أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 120 موافقة مبدئية بزيادة تقارب 32% مقارنة مع عام 2024، فيما منحت 94 شركة جديدة تصاريح لتقديم الخدمات المالية.

وعلى مدار عام 2025، انضم إلى «أبوظبي العالمي» 3495 شركة جديدة، بنمو يقارب 40% مقارنة مع عام 2024، ما يؤكّد تنوّع الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقرّاً إقليمياً لها.

وتعزّزت المكانة العالمية لأبوظبي في ديسمبر مع تصنيفها باعتبارها المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و12 عالمياً، ضمن مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، في إنجاز يعكس قوة بنيتها المؤسسية وبيئتها التنظيمية المتقدمة واستعدادها للمستقبل.

وواصل «أبوظبي العالمي» في عام 2025، إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري من خلال أكاديمية أبوظبي العالمي.

ودعمت الأكاديمية على مدار العام 9500 شخص عبر برامج تدريبية مهنية وأكاديمية، وأسهمت في توفير 6000 فرصة عمل، ومكّنت 3000 خريج من استكمال برامج المهارات الشخصية وقابلية التوظيف المتوائمة مع احتياجات القطاع الخاص.

