«دبي الجنوب» تُرسي عقداً بمليارَي درهم لتطوير مشروع «حياة»

أعلنت «شركة دبي الجنوب للعقارات»، أمس، تعيين «شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده»، بعقد قيمته مليارا درهم، لتطوير مراحل عدة من مشروع «حياة من دبي الجنوب»، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المشروع يقع في موقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وقد صمّم كمجتمع متكامل يوفر أسلوب حياة متوازناً، ضمن بيئة مدعومة بمجموعة شاملة من المرافق.

ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل «تاون هاوس»، وفللاً مستقلة وشبه مستقلة، إضافة إلى منازل فاخرة، وشقق سكنية وفندقية، بتصاميم تراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.

كما يوفّر المشروع مجموعة مرافق تشمل حدائق خضراء، ومسارات مشي مظللة، ومناطق لعب عائلية، إلى جانب مساحات للأنشطة الخارجية، ومرافق لياقة بدنية ورفاهية، علاوة على مسابح، ومناطق مخصصة للاسترخاء، وسيضم المشروع أيضاً مركزاً تجارياً، وممشى يحتوي على مجموعة من المتاجر والمقاهي والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحيرات ضمن المخطط العام.

وبحسب «دبي الجنوب»، فإنه من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول عام 2028.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «منذ إطلاق مشروع (حياة) في عام 2025، شهدنا إقبالاً واهتماماً لافتين، مدفوعين بموقعه المميز وما يقدّمه من مقومات تُعزّز جودة الحياة، ويشكّل تعيين شركة (محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) خطوة مهمة في مسار تنفيذ المشروع، ويعكس التزامنا تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده (دبي الجنوب)، بالتوازي مع توسيع محفظتنا السكنية، بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».

وأضاف: «نركز من خلال هذا المشروع على تطوير مجتمع متكامل يجمع بين جودة المعيشة، وسهولة الاتصال، والمرافق المصممة وفق أسلوب حياة عصري، بما يُعزّز مكانة (دبي الجنوب) وجهة رئيسة للسكن والاستثمار».

وتواصل «دبي الجنوب» تعزيز منظومتها من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق التي تلبي احتياجات السكان اليومية، بما في ذلك حدائق عامة، وملاعب رياضية، وهايبرماركت بمساحة 50 ألف قدم مربعة، ومسجد، ومحطة وقود، إضافة إلى خط حافلات عامة يربط المنطقة بمحطة «مترو إكسبو»، بينما يجري حالياً تطوير مركز تجاري بمساحة 200 ألف قدم مربعة.