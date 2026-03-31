«داماك»: مواعيد تسليم المشروعات دون تغيير

أكدت العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أميرة سجواني، ثقتها المطلقة بقيادة دولة الإمارات في مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي ومواجهة أصعب التحديات، في ظل التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت سجواني إن وتيرة العمل في المشروعات الإنشائية في جميع مشروعات «داماك» تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وإن مواعيد التسليم مستمرة كما هو مقرر من دون أي تغييرات، بما يعكس القدرات التشغيلية القوية للشركة، والتزامها بتسليم المشروعات في الوقت المحدد.

وشددت سجواني على أن الاستقرار الذي تنعم به الدولة، فضلاً عن متانة اقتصادها، والنمو المستدام لقطاع الأعمال فيها، يعود بالدرجة الأولى إلى وجود قيادة حكيمة تخطط للمستقبل وتمتلك رؤية طويلة الأمد، الأمر الذي يُعزّز مكانة الدولة على الخارطة العالمية في كل المجالات، ويُعزّز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والأزمات والخروج منها بشكل أقوى وأكثر نمواً وازدهاراً.

وقالت سجواني: «نحن مطمئنون وواثقون بدولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولدينا ثقة مطلقة بقيادتنا الرشيدة، ولقد علّمنا التاريخ أن دولة الإمارات دائماً ما تتجاوز التحديات والأزمات وتخرج منها أكثر قوة وصلابة، وقد شهدنا ذلك خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وخلال جائحة (كوفيد-19)، ومرة أخرى عقب العاصفة المطرية القوية التي حدثت في أبريل 2024، ونحن على يقين بأن دولة الإمارات ستخرج أقوى أيضاً هذه المرة».

وأكدت سجواني أن الأسس الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات، لاسيما في قطاع العقارات، لاتزال تنعكس بشكل إيجابي على أداء السوق وأرقامها القوية، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في سوق دبي 246.12 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 142.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، ما يمثّل زيادة بنسبة 72.46% على أساس ربع سنوي.

وأكملت سجواني: «تؤكد هذه الأرقام بوضوح أنه على الرغم من التوترات السياسية في المنطقة، فإن الطلب على العقارات في دبي لايزال جيداً للغاية، كما أن ثقة المستثمرين بدبي ما تزال راسخة، ما يُعزّز مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً وأماناً في العالم».