تزويد المرحلة الثالثة من «سيتي ووك» بخدمات التبريد

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقية مع شركة «مِراس» للتطوير العقاري التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، لتزويد المرحلة الثالثة من «سيتي ووك» ومبنى «فيرف» بطاقة ‏تجاوز 17 ألفاً و500 طن تبريد، وذلك في إطار توسعها المستمر لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المتنامية في المنطقة، والذي يعكس التزام المؤسسة بتقديم حلول مستدامة وفعالة من حيث استهلاك الطاقة، تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب النمو العمراني السريع في دبي.

وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة لمحفظة «إمباور» من المشروعات في مختلف أنحاء إمارة دبي، التي تضم نحو 1750 مبنى، مشيرة إلى أنه بنهاية عام 2025، بلغت القدرة الموصلة لـ«إمباور» نحو 1.7 مليون طن تبريد، في حين وصلت القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة إلى نحو مليوني طن تبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تُضيف (إمباور) من خلال هذه الاتفاقيات مشروعات جديدة إلى محفظة أعمالها، ما يؤكد فعالية جهودنا في ترسيخ مكانة المؤسسة شريكاً معتمداً وموثوقاً في خدمات تبريد المناطق في دبي. كما تسهم هذه المشروعات في تعزيز تنوع القطاعات التي نخدمها، وتوسيع نطاق إسهاماتنا في جهود خفض انبعاثات الكربون».

وأضاف: «نحرص على مواكبة التطور السريع والمستمر في إمارة دبي بجميع القطاعات، وحيث يشهد القطاع العمراني نمواً متسارعاً، فإننا نعمل على تطوير خدمات تتوافق مع التطلعات الناشئة، بما يناسب المكانة العالمية لدبي، ويرسّخ مكانة (إمباور) وموثوقيتها في ريادة قطاع تبريد المناطق».

يُذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع «سيتي ووك» تمثّل إضافة نوعية إلى المشهد العمراني الراقي في إمارة دبي، حيث تجسد مفهوماً متكاملاً للحياة العصرية التي تجمع بين التصميم المعماري المبتكر وأعلى مستويات الراحة والرفاهية، ويتميز المشروع بموقعه الحيوي ضمن إحدى أبرز الوجهات الحضرية في دبي، ما يمنح قاطنيه تجربة سكنية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه في بيئة نابضة بالحياة. وسيضم المشروع عند اكتماله مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة المصممة وفق أعلى المعايير العالمية.