"تحدي بوابة الشارقة " يستقطب 4600 مشاركة من 90 دولة

سلّط مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، الضوء على الفائزين في النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة 2025" في قطاع التعليم بعد استقطاب أكثر من 4600 طلب مشاركة من 90 دولة في مؤشر يعكس تنامي مكانة الشارقة كمركز عالمي لتطوير التعليم.

وأسفر التحدي عن اختيار فائز واحد في كل مسار ، يقدم حلولاً تتمتع بإمكانات واضحة للتوسع وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع حيث فازت منصة " EvolveCareers" في مسار الجاهزية لمهارات المستقبل فيما حصدت منصة "Arabee" المركز الأول في مسار اللغة العربية في الطفولة المبكرة.

وفي مسار الجاهزية لمهارات المستقبل، استعرضت منصة " EvolveCareers "حلولها المصممة لتمكين الطلبة من التعرف إلى القطاعات المهنية الناشئة واكتشاف مساراتهم المستقبلية بشكل أكثر وضوحاً ومن خلال دمج المعرفة بسوق العمل مع أدوات عملية لبناء المهارات توضح المنصة كيف يمكن للتوجيه المهني المبكر أن يعزز ثقة الطلبة واستعدادهم للمستقبل.

كما استعرضت "Arabee " ضمن مسار اللغة العربية في الطفولة المبكرة منصتها التفاعلية القائمة على التعلم باللعب والمصممة لتعزيز المهارات الأساسية في اللغة العربية لدى الأطفال ومن خلال دمج محتوى ثقافي أصيل مع أدوات رقمية تفاعلية توضح المنصة كيف يمكن لتنمية مهارات القراءة المبكرة أن تدعم النمو الأكاديمي للأطفال وتعزز ارتباطهم بالهوية.