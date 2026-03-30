نحّالو الإمارات يحصدون جوائز مسابقة باريس الدولية للعسل

حصد نحالو دولة الإمارات ، 29 جائزة متنوعة من بينها 21 ذهبية و6 جوائز فضية، وجائزتان بلاتينيتان ، ضمن " جائزة باريس الدولية للعسل 2026" (PIHA) .

كما فازت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بثلاث جوائز، هي جائزة ذهبية عسل السدر، وجائزة ذهبية عسل السمر ضمن فئة العسل السائل، إضافة إلى الجائزة الفضية عن عسل الغاف المتبلور.

ويعكس هذا التتويج المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منتجات العسل الإماراتية، وجودة السلالات المحلية، وتطور منظومة الإنتاج التي تقودها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة العسل الإماراتي في الأسواق العالمية ويؤكد جودته وقدرته التنافسية.

وأكد نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أحمد خالد عثمان، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وجهود المربين، وبرامج التطوير التي تنفذها الهيئة.

وأضاف أن فوز الهيئة بثلاث جوائز وفوز نحالي الدولة بعدد كبير من الجوائز الذهبية في واحدة من أهم المسابقات العالمية يعكس جودة منتجاتنا الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً، ويحفزنا على مواصلة تطوير السلالات المحلية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن هذه الجوائز الدولية تمثل حافزاً لمواصلة الاستثمار في تطوير سلالة النحل الإماراتية وتحسين منظومة الإنتاج، وتعزيز حضور العسل الإماراتي في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير برامج التدريب والإرشاد، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية المتعلقة بسلالات النحل المحلية وجودة العسل، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، ورفع معايير الجودة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعد جائزة باريس الدولية للعسل، إحدى أبرز المسابقات العالمية المخصصة لدعم مربي النحل ومنتجي العسل والشركات العاملة في القطاع، وتشجِّع على إنتاج أعسال عالية الجودة والحفاظ على تميز العلامات التجارية. وتسهم الجائزة في رفع الوعي بقيمة العلامة التجارية، حيث تمنح علامة PIHA ميزة تنافسية للمنتجات الفائزة وتعزز حضورها في الأسواق العالمية.