مصرف الشارقة الإسلامي يطلق طرحا لجمع 2.59 مليار درهم

وافق مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع "المصرف"، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على زيادة رأس مال المصرف من خلال طرح إستراتيجي لحقوق الأولوية، يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 2.59 مليار درهم، وتُعد هذه المبادرة خطوة فاصلة لتعزيز سرعة النمو الداخلي القوي للمصرف وتوفير قيمة جوهرية طويلة الأمد للمساهمين.

ويمنح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة النجاح المستمرة للمصرف وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وتأتي هذه المبادرة الإستراتيجية لخدمة مصالح المصرف ومساهميه، من خلال تعزيز القدرة على تحقيق نمو ملموس في الأصول مع ضمان اتخاذ خطوات استباقية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، وذلك بالتزامن مع التركيز المتواصل للمصرف على تحقيق عوائد قوية ومستدامة.

وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر لمصرف الشارقة الإسلامي من 3,235,677,638 درهمًا إلى ما يصل إلى 4,314,236,850 درهما وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 1,078,559,212 سهما جديدا وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم مضافًا إليها علاوة إصدار بقيمة 1.40 درهم للسهم الواحد.

وأبدت حكومة الشارقة، التي تمتلك حصة جوهرية في مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دعمها الكامل لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية، كما أكدت التزامها بصفتها مساهمًا حاليًا بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة مما يُعد دليلاً راسخًا على دعمها للطموحات المستقبلية للمصرف.

ويعتزم المصرف استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الأولوية في تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتجاوز متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية، وتوسيع نطاق نمو الميزانية العمومية للمصرف، وضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

وقال معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، إن هذا الإعلان التاريخي يُعد بمثابة شهادة على التزام المصرف طويل الأمد تجاه مساهميه ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات، معربا عن سعادته بإتاحة الفرصة لمساهمي المصرف للمشاركة في مسيرة نموه ونجاحه المتواصلة في الوقت الذي يؤكد فيه دوره شريكا أساسيا في أجندة النمو لحكومة الشارقة والقيادة الرشيدة للدولة.

من جانبه قال سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن هذه الصفقة التاريخية تُعد خطوة محورية للمصرف، إذ تمكنه من تسريع وتيرة النمو وتقديم قيمة مضافة لمساهميه وتؤكد التزامه المستمر بالحفاظ على أسس رأسمالية قوية ودعم التنمية المستدامة للمصرف.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمدير الاكتتاب ، كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومصرف الشارقة الإسلامي كبنك تلقي الاكتتاب.