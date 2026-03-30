دبي الجنوب ترسي عقداً بقيمة ملياري درهم لتطوير عدة مراحل في مشروع "حياة"

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن تعيين شركة "محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده" بعقد قيمته ملياري درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع "حياة من دبي الجنوب"، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

ويقع المشروع في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وقد صمّم كمجتمع متكامل يوفّر أسلوب حياة متوازن ضمن بيئة مدروسة بعناية، مدعومة بمجموعة شاملة من المرافق المستوحاة من مفهوم الصحة والرفاهية.

وتتميز الوحدات السكنية في "حياة" بتصاميم معمارية حديثة تعتمد على البساطة والرحابة، بما يوفّر للسكان مستويات عالية من الخصوصية والمرونة، إلى جانب مساحات معيشية عصرية. ويضم المشروع نحو 2,500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل تاون هاوس، وفلل شبه مستقلة، وفلل مستقلة، ومنازل فاخرة، وشقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.

كما يوفّر المشروع مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة، بما يشمل حدائق خضراء ومسارات مشي مظلّلة، ومناطق لعب عائلية، ومساحات للأنشطة الخارجية، ومرافق للياقة البدنية والرفاهية، إلى جانب مسابح، ومناطق مخصصة للاسترخاء. وسيضم المشروع أيضاً مركزاً تجارياً وممشى يحتوي على مجموعة من المتاجر والمقاهي والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحيرات ضمن المخطط العام.

ويتمتع "حياة" باتصال مباشر وسلس مع شبكة الطرق الرئيسية ومراكز الأعمال الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والموظفين. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول عام 2028.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "منذ إطلاق المشروع في العام 2025، شهدنا إقبالاً واهتماماً لافتين، مدفوعين بموقعه المميز وما يقدمه من مقومات تعزز جودة الحياة. ويشكّل تعيين شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده خطوة مهمة في مسار تنفيذ مشروع "حياة"، ويعكس التزامنا تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده دبي الجنوب، بالتوازي مع توسيع محفظتنا السكنية بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "نركّز من خلال هذا المشروع على تطوير مجتمع متكامل يجمع بين جودة المعيشة، وسهولة الاتصال، والمرافق المصممة وفق أسلوب حياة عصري، بما يعزز مكانة دبي الجنوب كوجهة رئيسية للسكن والاستثمار."

وتواصل دبي الجنوب تعزيز منظومتها من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان اليومية، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمتاجر، وهايبرماركت بمساحة 50,000 قدم مربعة، ومسجد، ومحطة وقود، إضافة إلى خط حافلات عامة يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. كما تحتضن مدرسة "جيمس فاوندرز"، فيما يجري حالياً تطوير مركز تجاري بمساحة 200,000 قدم مربعة.