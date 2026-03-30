الحكومة العُمانية تستحوذ على «طيران السلام»

أعلنت حكومةُ سلطنة عُمان إتمام الاستحواذ على شركة «طيران السلام»، مؤكدة استمرار عمل الناقلتين شركتي «الطيران العُماني» و«طيران السلام» كعلامتين تجاريتين مستقلتين تماماً، والحفاظ على هُويّتهما التّشغيليّة وأسطولهما والخدمات المقدّمة.

وقال وزير النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، إن هذا التوجه يهدف إلى تقليص التداخل في شبكة الوجهات بين الشركتين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأساطيل، وتوسيع نطاق الربط الجوي داخل السلطنة وفي المنطقة، بما يعزز فعالية التشغيل، ويمنح المسافرين خيارات أوسع ضمن الفئتين الاقتصاديتين اللتين تعمل ضمنهما الشّركتان.