«تنظيم الاتصالات» تحذر من مشاركة بيانات ورمز التحقق للهوية الرقمية

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) من مشاركة بيانات تسجيل الدخول، أو رمز التحقق للهوية الرقمية مع أي جهة أو أفراد يطلبون ذلك من المستخدمين.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن الجهات الرسمية لن تطلب من مستخدمي الهوية الرقمية، بيانات التسجيل أو رمز التحقق.

ودعت «تدرا» المستخدمين إلى الوعي والانتباه بعدم مشاركة «الكود»، أو رمز التحقق لتطبيق الهوية الرقمية، مع أي شخص.

كما دعت المستخدمين إلى ضرورة الإبلاغ عبر قنوات دعم الهوية الرقمية، في حال الاشتباه في عملية احتيال يتعرضون لها حول أي بيانات تتعلق بالهوية الرقمية.

كما أكدت أهمية الانتباه إلى أن بعض المحتالين يحاولون إقناع الضحية بطلب «بدل فاقد» للشرائح أو طلب استخراج شرائح هاتف، أو تنفيذ إجراءات تتطلب التحقق عبر بصمة الوجه من خلال خدمات تعتمد التحقق البيومتري.

وجددت الهيئة تأكيدها أهمية الوعي الكافي لدى المستخدمين، وعدم مشاركة أي معلومات سرية للهوية الرقمية، وضرورة حماية بيانات هويتهم الرقمية بشكل دائم.

