دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً استثماريةً موثوقةً.. وطلب قوي على عقاراتها

تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية مع استمرار وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة، وتسجيل مبيعات قوية، واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع خلال مارس 2026، وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشروعات والمبيعات المتنامية متانة السوق العقارية في الإمارات، ومكانتها العالمية وجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.

وقال عقاريون إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مؤكدين أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية موثوقة.

وأكدوا أن الطلب على العقارات في دبي قوي، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، بينما تمضي مشروعاتها وفق مساراتها المحددة، لافتين إلى أن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي تقوم عليها السوق.

عقارات دبي

وفي دبي برزت حركة إطلاق المشروعات السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سُجلت مبيعات عقارية قياسية، ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم، لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.

وكشفت «شركة إعمار العقارية» عن مشروعها السكني (غولف فالي)، ضمن «إعمار الجنوب» الذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، بينما أعلنت «الوطنية العقارية» الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في منطقة «البرشا هايتس» بقيمة 500 مليون درهم.

بدورها، أطلقت «شركة زويا للتطوير» مشروع «نوفِيه» في «دبي لاند» باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت «أوم للتطوير العقاري» مشروعها «رايز ريزيدنسز» في منطقة «ورسان»، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية، واستمرار تلبية الطلب المتنامي.

أما مركز دبي للسلع المتعددة فقد أعلن عن تفاصيل إضافية لمنطقة «أبتاون» في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.

من جهتها، أفادت «شركة ديار للتطوير العقاري»، بأن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع «جنّات» في مجمّع «ميدتاون» في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشروعات في مناطق مختلفة من الدولة.

وأطلقت «عزيزي للتطوير العقاري» مشروع «كريك فيوز 4» في منطقة الجداف، الذي يأتي استكمالاً لمشروعات «كريك فيوز 1»، و«كريك فيوز 2» اللذين تم تسليمهما، و«كريك فيوز 3» الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50%، وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.

من جهتها، واصلت «دبي للاستثمار العقاري» أعمال البناء في مشروعاتها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشروعاتها، بينما أكدت «شركة بن غاطي القابضة»، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي وحتى الآن.

بدورها، أكدت شركات «نخيل» و«دبي للعقارات» و«مراس» استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشروعات ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الخطط المعتمدة. كما أكدت «شركة بيوند للتطوير العقاري» استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشروعاتها ضمن مخططها الرئيس الممتد على ثمانية ملايين قدم مربعة في «مدينة دبي الملاحية».

نهج استباقي

إلى ذلك، أكدت «شركة داماك العقارية»، أن السوق العقارية في دبي برهنت مرة أخرى على قدرتها في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشروعات، مستندة إلى مرونتها ومتانتها، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عزّزت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.

وقالت العضو المنتدب في الشركة، أميرة سجواني، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي جاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام الـ10 الأولى من مارس الجاري.

وأكدت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تُعزّز ثقة المستثمرين.

طلب قوي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي، إن «عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشروعات وفق الخطط المعتمدة».

وأكد أن «المؤشرات على أرض الواقع واضحة، فالطلب على العقارات في دبي قوي، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، بينما تمضي مشروعات المجموعة وفق مساراتها المحددة».

4.6 مليارات درهم تداولات عقارية بالشارقة في رمضان

قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي تقوم عليها السوق».

وأضاف أن «هذا التنوع في المشروعات - مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوافر خطط التمويل العقاري المرنة - أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع، وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة».

وأرست شركة «أرادَ» للتطوير العقاري في الشارقة عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع «مسار»، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليارات درهم خلال شهر رمضان، بنمو نسبته 71.8%، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.

عقارات أبوظبي تسير بوتيرة منتظمة

أكدت شركات تطوير عقاري في أبوظبي مواصلة عملياتها بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، مشددة على الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.

وقالت «مجموعة الدار العقارية» إن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها - بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير - تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

وكانت المجموعة أطلقت، في 10 فبراير الماضي، مشروع «باكارات ريزيدنسز السعديات» السكني في المنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي، الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وفللاً بأربع غرف نوم، إضافة إلى وحدتين من فئة «بنتهاوس».

من جهتها، أطلقت شركة «مدن» مشروع «تارا بارك» في جزيرة الريم الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يُعزّز جاذبية الإمارة الاستثمارية، بينما أشارت «شركة أوهانا للتطوير العقاري» إلى الإقبال القوي على مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز»، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو ستة مليارات درهم خلال 72 ساعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، حسين سالم، إن «(أوهانا) تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدّم أعمال الإنشاء، وصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح».

وأكد مواصلة العمل لاستكمال مشروع «Ohana by the Sea» في منطقة الجرف في أبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدّد.