أسعار الذهب تواصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً بقيم راوحت بين 12 و20.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، ليصل إجمالي انخفاضات المعدن الأصفر إلى 94.75 درهماً للغرام في أربعة أسابيع.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت إقبالاً من المتعاملين على شراء المشغولات والسبائك الذهبية بأوزان مختلفة، بدعم من استمرار الانخفاضات السعرية، إضافة إلى رغبة بعض المتعاملين بشراء الهدايا الخاصة بالمناسبات، متوقعين أن تشهد المبيعات وتيرة أكبر في الشراء خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «مواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها وبمعدلات قياسية جديدة للأسبوع الرابع على التوالي، أسهم في تحفيز المتعاملين على شراء هدايا المشغولات والسبائك الذهبية، خصوصاً من الأوزان المتوسطة والصغيرة».

وأضاف أن «مواكبة المناسبات لتراجع أسعار المعدن الأصفر مثل مناسبة (يوم الأم)، كان لها تأثيرات في تنشيط المبيعات بمعدلات متباينة، خصوصاً مع اختلاف فترات الشراء لدى المتعاملين وسلوك الشراء، إذ يترقب بعضهم السوق والأسعار، ويرجئ قرار الشراء حتى يحين الوقت المناسب خلال المناسبة وبعدها».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك، إن «الأسواق شهدت نشاطاً متبايناً في المبيعات خلال الفترة الأخيرة، بدعم من الانخفاضات القياسية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر، وهو ما حفز العديد من المتعاملين على شراء الذهب».

واتفق مع نظيره داهناك على أن اختلاف أنماط الشراء يجعل بعض المتعاملين يشترون هدايا المناسبات في أوقات مختلفة، ووفقاً لحركة الأسعار، مثل الخاصة بـ«يوم الأم»، أو غيرها، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الطلب تمت على المشغولات من عيار 18 قيراطاً».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي: «كان للسبائك بمختلف أحجامها حصة كبرى من عمليات الشراء التي تمت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «معظم المتعاملين فضلوا شراء السبائك من الأحجام المتوسطة».

وتوقع التهامي أن تستمر وتيرة الطلب من قبل المتعاملين خلال الأيام المقبلة، في ظل التراجع السعري الكبير الذي سجله الذهب مقارنة بمستوياته خلال الشهر الماضي.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 541.25 درهماً بانخفاض قيمته 20.25 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 501.25 درهم بتراجع قدره 18.75 درهماً.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 480.5 درهماً بانخفاض قيمته 18 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 412 درهماً بتراجع بلغ 15.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 321.25 درهماً بانخفاض وصل إلى 12 درهماً.

تجار:

