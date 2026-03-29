الهند تعتزم إنشاء 100 مطار و200 مهبط لطائرات مروحية

تعتزم الهند بناء 100 مطار و200 مهبط لطائرات مروحية «هليكوبتر» في بلدات ومدن أصغر خلال السنوات المقبلة، فيما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاتصال الإقليمي والتجارة والسياحة.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، خلال تدشين مشروع مطار نويدا الدولي، إن قطاع الطيران الهندي، الذي يتسم بوتيرة نمو سريعة، سيستلزم المزيد من الطائرات والبنية التحتية، متوقعاً إقلاع طائرة كل دقيقتين.

وأضاف مودي أن الهند قامت بزيادة مطاراتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 160 مطاراً، من 74 مطاراً في العام 2014، مؤكداً أن طلب شركات الطيران على الطائرات سيزيد الطلب على العمال المهرة، ما سيوفر فرص عمل للشباب الهندي.

وسيتمكن المشروع البالغة قيمته 1.2 مليار دولار من التعامل مع 12 مليون راكب سنوياً، فيما سيمتد المطار الذي يوصف بأنه أكبر مطار هندي، عند الانتهاء منه على مسافة نحو 7200 فدان، وسيضم ستة مهابط طائرات. كما أن المشروع قائم على مستثمر واحد وهو مطار زيورخ الدولي.

وتؤكد هذه الخطوة جهود الهند لتسريع نمو البنية التحتية للطيران.