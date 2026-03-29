مصر تقرر إبطاء وتيرة مشاريع حكومية

قال رئيس ‌الوزراء ​المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود ‌والسولار لمدة شهرين، وذلك بهدف ترشيد ‌الاستهلاك.

وتأتي هذه الخطوة ‌ضمن إجراءات ‌أوسع نطاقاً ‌لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب ​إيران، والتي ‌أدت ​إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على ​المالية العامة. في السياق نفسه، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن تكاليف خدمة الدين سترتفع بنسبة 5% خلال السنة المالية ‌المقبلة. يذكر أن مصر أصدرت قراراً بغلق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية الساعة الـ9 مساء في غالبية أيام الأسبوع، للحد من فواتير الطاقة التي تضاعفت أكثر من مرتين.