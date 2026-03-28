أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن تسجيل مبيعات قوية تعكس قدرة السوق العقاري في دبي على الحفاظ على زخمه واستقراره، مدعوما بثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي وبيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن السوق لا يشهد تباطؤا، بل يمر بمرحلة نضج طبيعية تتسم بارتفاع مستوى الانتقائية والتركيز على جودة المشاريع والمطورين والمواقع الاستراتيجية.

وأضاف أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري عالميا، مستفيدة من عوامل عدة، أبرزها العوائد الإيجارية الجاذبة، وإمكانية التملك الحر للأجانب، وبيئة تنظيمية مستقرة.

وسجّلت سوق عقارات دبي أداءً لافتاً منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى نهاية تعاملات الجمعة، مع تحقيق مبيعات بلغت 36.2 مليار درهم عبر تنفيذ 11 ألفاً و39 صفقة، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 47.64 مليار درهم، في مؤشر واضح إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري، ومستوى الثقة المرتفع لدى المستثمرين، رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد قدرة السوق على الحفاظ على جاذبيتها واستقرارها.

وتتجه التصرفات العقارية والمبيعات في دبي خلال الربع الأول من 2026 إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة، إذ سجّلت المبيعات قبل نهاية الفترة الرسمية للربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 19.73% على أساس سنوي، لتصل إلى 170.03 مليار درهم، مقارنة بنحو 142 مليار درهم مسجلة في الربع المقارن من عام 2025.

جاءت تصريحات الزرعوني بمناسبة اعلان شركة "دبليو كابيتال" عن إتمام بيع 33 وحدة سكنية في مشروع "ستاكس" (STAX) الواقع في قرية جميرا الدائرية، بقيمة إجمالية بلغت 33.6 مليون درهم، في مؤشر جديد على استمرار النشاط القوي في سوق العقارات بدبي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويقع مشروع "ستاكس"، الذي تطوره شركة "باشا وان"، في موقع مميز داخل قرية جميرا الدائرية. ويتألف المشروع من برجين سكنيين يضمان 528 وحدة متنوعة، تشمل الاستوديوهات والشقق متعددة الغرف، إضافة إلى وحدات دوبلكس.

وكانت شركة "باشا وان" قد أطلقت المشروع في ديسمبر 2025، بإجمالي استثمارات تصل إلى 550 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من أعماله في أغسطس 2028، في خطوة تمثل دخولها الرسمي إلى سوق التطوير العقاري في دبي.