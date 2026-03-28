«أدنوك» و«أو إم في» تختاران فريق الإدارة التنفيذية لـ «بروج الدولية»

أعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، أمس، اختيار مسؤولي كلّ من فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإشراف على «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، في خطوة تؤكد التقدم في تأسيس شركة عالمية رائدة في مجال «البولي أوليفينات» عبر إدماج حصتيهما في شركتَي «بروج بي إل سي» و«بورياليس»، والاستحواذ بعد ذلك على شركة «نوفا للكيماويات».

وأفادت «أدنوك» في بيان، أن أعضاء فريق الإدارة التنفيذية يمتلكون خبرات إدارية قيادية ممتدة لعقود عبر قطاعات الكيماويات والسلع والتكرير، ومعرفة عميقة بالشؤون التجارية والتشغيلية للشركات المكوّنة لـ«مجموعة بروج الدولية إيه جي».

وتم اختيار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، لتولي مهمة رئيس مجلس الإشراف على «مجموعة بروج الدولية إيه جي».

وقال الجابر، بهذه المناسبة، إنه من المخطط أن تصبح «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، شركة عالمية رائدة سيكون لها دور كبير في دعم إطلاق مرحلة جديدة من النمو في القطاع، وتحقيق عوائد طويلة الأمد للمساهمين، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لكل من «أدنوك» و«أو إم في».

وأعرب عن ثقته بأن الخبرات المتميّزة التي يمتلكها الفريق الإداري الذي تم تعيينه في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الأسواق العالمية، ستتيح له الإشراف بشكل فعّال على تنفيذ خطط المجموعة، لضمان تحقيق أهدافها وتوفير المواد الأساسية التي يحتاج إليها العالم.

وسيتولى روجر كيرنز وظيفة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بروج الدولية إيه جي»، ويشغل حالياً مهمة الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «نوفا للكيماويات»، ولديه خبرة تزيد على 40 عاماً في قطاع الكيماويات عالمياً، فيما سيتولى الدكتور ستيفان دوبوتسكي وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجموعة، ويشغل حالياً مهمة الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس»، وقبل انضمامه إلى «بورياليس»، امتدت مسيرته المهنية العالمية لأكثر من 30 عاماً. كما سيتولى الدكتور حسن كرم وظيفة الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في المجموعة، وكان قد شغل المهمة نفسها في شركة «بروج بي إل سي» منذ مايو 2023، ولديه خبرة تمتد لثلاثة عقود في عمليات التكرير والبتروكيماويات. وسيتولى دانيال تورنهايم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حالياً في شركة «بورياليس»، وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، حيث من المتوقع تعيين رئيس تنفيذي للشؤون المالية للمجموعة الجديدة بحلول مايو 2026.