13.14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي، الأسبوع الماضي، 13.14 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 4028 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 10.11 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس هذه الأرقام، رغم التوترات الإقليمية، متانة القطاع العقاري في إمارة دبي، وقدرته على الحفاظ على زخمه، مدعوماً بثقة استثمارية تُعزّز استقرار السوق وجاذبيتها.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 2496 مبايعة لوحدات سكنية، و275 مبايعة لمبانٍ، و270 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3041 صفقة.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.25 مليارات درهم، عبر تنفيذ 738 صفقة، موزعة بواقع 412 معاملة لوحدات سكنية، و56 معاملة لمبانٍ، و270 معاملة لأراضٍ، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها لتسجل نحو 5.86 مليارات درهم، عبر 2303 صفقات، مقسمة بواقع 2084 معاملة لوحدات سكنية، و219 معاملة لأراضٍ.

وسجّل الرهن العقاري 878 معاملة، بقيمة 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 636 معاملة لوحدات سكنية، و85 معاملة لمبانٍ، و157 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 535.49 مليون درهم، بواقع 109 معاملات، موزعة على 77 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، و28 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ791.5 مليون درهم، تلتها «منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد» بنحو 628 مليون درهم، ثم منطقة «اليلايس1» مسجلة 547 مليون درهم، فيما جاءت بعدها منطقة «مدينة المطار» بـ546 مليون درهم، ثم منطقة «جميرا الثانية»، التي سجلت 535.7 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.14 مليار درهم، بعد تنفيذ 372 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة مليار درهم، فيما بلغت الرهون 138.38 مليون درهم، أما الهبات فسجّلت 8.25 ملايين درهم. وواصلت السوق العقارية في دبي، أمس، تسجيل صفقات قياسية لمبيعات العقارات الفاخرة، حيث شهدت تنفيذ صفقتين قياسيتين لبيع شقتين فاخرتين في منطقة «جميرا الثانية» بقيمة 146.8 مليون درهم.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، تبلغ مساحة الشقة الأولى نحو 5943.99 قدماً مربعة، ما يعادل نحو 552.21 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 12 ألفاً و920.95 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة 76.8 مليون درهم ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

أما مساحة الشقة الثانية، فتبلغ نحو 5944.42 قدماً مربعة، ما يعادل نحو 552.25 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 11 ألفاً و782.73 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة 70.04 مليون درهم ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

