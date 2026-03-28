«دبي الرقمية» تُحذّر من مخاطر «التزييف العميق» على وسائل «التواصل»

حذّرت «دبي الرقمية» من مخاطر «التزييف العميق» على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تزوير المحتوى المرئي والمسموع بشكل يصعب اكتشافه.

ودعت عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل، إلى أهمية تحلي المستخدمين بدرجة عالية من الوعي الرقمي، مؤكدةً ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية، وعدم التسرّع في تصديق أو مشاركة أي مقاطع فيديو قبل التحقق من صحتها ومصدرها.

وأوضحت أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي جعل من السهل تزييف الصوت والصورة بدقة عالية، الأمر الذي يفرض على مستخدمي المنصات الرقمية إدراك أن ما يتم تداوله ليس بالضرورة أن يكون حقيقياً، حتى وإن بدا مقنعاً.

وأضافت أن تقنيات التزييف العميق تتيح إمكانية تقليد أي شخص، وبمختلف اللغات والمظاهر، وهو ما يزيد من خطورة انتشار المعلومات المضللة، مشددة على ضرورة عدم الوثوق بأي محتوى مرئي قبل التحقق منه، واتباع سلوك رقمي واعٍ يضمن التعامل الآمن مع مثل هذه المواد.

كما أكّدت أهمية أن يكون المستخدمون على دراية كافية بأساليب التحقق من صحة المحتوى، وأن يلتزموا بالحذر عند التعامل مع أي مقاطع فيديو قد لا تكون حقيقية وفق معايير السلامة الرقمية.

وفي سياق متصل، أشارت «دبي الرقمية»، عبر مقطع مصور أُنتج بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، إلى أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من محتوى مرئي أو مسموع لا يمكن اعتباره دائماً حقيقياً، ما يستدعي التحقق والتدقيق قبل التفاعل معه أو نشره.