173.3 مليون درهم أرباح «جلفار» في 2025

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات، وتحسناً ملحوظاً في الربحية، حيث تجاوزت إيرادات الشركة 1.075 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8.4% بالعملة المُبلغ عنها من العمليات المستمرة مقارنة بعام 2024، ونمواً بنسبة 9% على أساس العملة الثابتة. وبلغ صافي الربح للعام الماضي 173.3 مليون درهم، منها 111.2 مليون درهم كربح رأسمالي استثنائي لمرة واحدة، مقارنة بـ44.9 مليون درهم في عام 2024، منها 37.6 مليون درهم كربح رأسمالي استثنائي لمرة واحدة، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي من العمليات المستمرة 43.9 مليون درهم.