غرف دبي تطور خطة عمل مع اتحاد الصناعات الهندية

بحثت غرف دبي مع اتحاد الصناعات الهندية آفاق توسيع آليات التعاون لتعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطوير خطة عمل مشتركة لتوسيع نطاق شراكات الأعمال في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وذكرت الغرف، في بيان، أمس، أن الاجتماع شهد مناقشة الأطر العامة والآليات التنفيذية المقبلة لخطة العمل بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، وذلك بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والمدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الهندية، تشاندرا جيت بانيرجي.

وقال لوتاه إن «العلاقات الاقتصادية التاريخية الراسخة بين دبي والهند تشكل منصة واعدة لتطوير المزيد من الفرص النوعية في القطاعات الاستراتيجية كافة، وتنمية الشراكات المثمرة التي تعزز نمو حركة التجارة والاستثمار البينية وتوسيع آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي ونظيراتها في الهند».

وأضاف: «نلتزم بتوفير دعم متكامل يمكّن الشركات الهندية من الاستفادة القصوى من دور دبي الحيوي كونها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، ومنصة استراتيجية للنمو والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحرص على تزويد المستثمرين ورجال الأعمال الهنود بحزمة شاملة من الخدمات والحلول التي تعزز نجاح مشاريعهم وازدهارها انطلاقاً من دبي».

ويركز التعاون بين غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية على تحفيز التجارة البينية والاستثمار، إضافة إلى التركيز على قطاعات المستقبل ومنها الاقتصاد الرقمي، وخاصة التكنولوجيا المالية «فينتك» والتكنولوجيا الطبية «ميد تيك» والتكنولوجيا الصحية «هيلث تيك» والتكنولوجيا الزراعية «أغريتيك»، فضلاً عن قطاع التعليم وقطاع الزراعة والمنتجات الغذائية.

وأبرمت غرف دبي، في أبريل من العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في مجالات رئيسة عدة، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.