عقارات دبي تسجل أداء لافتاً خلال مارس

سجّلت سوق عقارات دبي أداءً لافتاً منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، مع تحقيق مبيعات بلغت 36.2 مليار درهم عبر تنفيذ 11 ألفاً و39 صفقة، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 47.64 مليار درهم، في مؤشر واضح إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري، ومستوى الثقة المرتفع لدى المستثمرين، رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد قدرة السوق على الحفاظ على جاذبيتها واستقرارها.

المبيعات العقارية

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجّل القطاع العقاري في الإمارة 11 ألفاً و39 مبايعة، منذ بداية مارس 2026 وحتى نهاية تعاملات أمس، توزعت بواقع 8885 معاملة لوحدات سكنية، و1121 معاملة لمبانٍ، و1033 معاملة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 17.74 مليار درهم، عبر تنفيذ 3517 صفقة موزعة بواقع 2256 لوحدات سكنية، و228 مبايعة لمبانٍ، و1033 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 18.46 مليار درهم من خلال 7522 صفقة مقسمة على 6629 مبايعة لوحدات سكنية، و893 مبايعة لمبانٍ.

الرهون والهبات

أما بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجّلت ما قيمته 9.43 مليارات درهم من خلال 3119 معاملة، موزعة بواقع 2190 معاملة لوحدات سكنية، و328 معاملة لمبانٍ، و601 معاملة لأراضٍ، بينما جاوزت قيمة الهبات 2.01 مليار درهم عبر 387 معاملة، موزعة بواقع 286 معاملة لوحدات سكنية، و18 لمبانٍ، و83 معاملة لأراضٍ.

وبذلك سجّلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، منذ بداية مارس الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، نحو 47.64 مليار درهم، نتجت عن نحو 14 ألفاً و545 صفقة، ما يبرز استمرار الزخم الاستثماري، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالسوق العقارية في دبي.

الأداء ربع السنوي

ويبدو أن التصرفات العقارية والمبيعات في دبي خلال الربع الأول من 2026 تتجه إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة، إذ سجّلت المبيعات قبل نهاية الفترة الرسمية للربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 19.73% على أساس سنوي، لتصل إلى 170.03 مليار درهم، مقارنة بنحو 142 مليار درهم مسجلة في الربع المقارن من عام 2025.

فيما نمت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.1% على أساس سنوي إلى 243.38 مليار درهم، مقارنة بـ193 مليار درهم خلال الربع المقارن من العام الماضي.

أما بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجّلت 58.31 مليار درهم من خلال 11 ألفاً و282 معاملة قبل نهاية الفترة الرسمية للربع الأول من العام الجاري بثلاثة أيام عمل، فيما جاوزت قيمة الهبات 15.04 مليار درهم عبر 1986 معاملة.

العقارات الفاخرة

وفي سياق متصل، واصلت سوق العقارات الفاخرة في دبي نموها القوي، حيث بلغت مبيعات المطورين خلال مارس الجاري 10.92 مليارات درهم، مع زيادة سنوية في حجم المعاملات قدرها 42% لتصل إلى 900 صفقة.

وخلال أول 24 يوماً من مارس الجاري، سجّلت العقارات الفاخرة التي تراوح أسعارها بين 20 و50 مليون درهم، 79 صفقة بيع، بقيمة 2.36 مليار درهم، بما في ذلك ست فلل «قيد الإنشاء» تم شراؤها بأسعار تراوح بين 43 و50 مليون درهم، بحسب تحليل أجرته شركة «كيتورا» العقارية الفاخرة.

بدورها، كشفت بيانات «DXBinteract» عن 16 صفقة بيع عقارات ضمن الشريحة السعرية من 50 إلى 100 مليون درهم، بلغت قيمتها 1.04 مليار درهم، وشملت تسع شقق «قيد الإنشاء» بيعت بأسعار تراوح بين 51 و92 مليون درهم.

وسجّلت مبيعات مارس الجاري صفقات قياسية لشقة فاخرة في «جميرا بننسولا» بقيمة 422 مليون درهم، كما شملت الصفقات التي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم لأربع قطع أراضٍ في «أم سقيم الأولى» بيعت بأسعار راوحت بين 125 و152 مليون درهم.

وفي نطاق سعر راوح بين 10 ملايين درهم و20 مليون درهم، بلغت قيمة 150 صفقة بيع نحو 1.99 مليار درهم، من بينها فيلتان «قيد الإنشاء» بيعت كلٌّ منهما بأكثر من 19 مليون درهم، وثلاث شقق «قيد الإنشاء» بيعت كلٌّ منها بأسعار راوحت بين 18 و19 مليون درهم.

وسجّل أعلى حجم من النشاط في القطاع السعري «خمسة - 10 ملايين درهم»، حيث شهد 650 صفقة بيع بقيمة 4.54 مليارات درهم، من بينها سبع شقق «قيد الإنشاء» بيعت كلٌّ منها بأكثر من تسعة ملايين درهم.

مؤشر قوي إلى الثقة

وقال الرئيس التنفيذي مؤسس «كيتورا العقارية» الفاخرة، طلال موفق القداح، إن «هذه الأرقام في ظل هذه الظروف تُعدّ مؤشراً قوياً إلى الثقة بسوق العقارات الفاخرة في دبي»، مؤكداً استمرار الطلب على العقارات الفاخرة حتى في ظل التوترات الإقليمية.

وأضاف: «تُعدّ توترات المنطقة نوعاً من التقلبات قصيرة الأجل التي نحن وغيرنا من المطوّرين العقاريين في دبي على استعداد لها، حيث يتم تصميم المزيد من المشروعات، بحيث تحافظ على قيمتها في مثل هذه الأوقات».

وتابع طلال: «عند دراسة البيانات، كما فعلنا منذ بداية التوترات، نلاحظ استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى العقارات الفاخرة (قيد الإنشاء)، ما يعكس توجه المشترين نحو النظرة طويلة الأجل، وتأثرهم الأقل بالعوامل قصيرة الأجل».

وشدد طلال على أن المستثمرين يتمتعون بانتقائية عالية ورؤية استراتيجية، واستمرار نشاطهم في هذا الوقت يُعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري المتميّز.

بيع شقة فاخرة «على الخريطة» بـ 356.2 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع شقة فاخرة «على الخريطة»، بقيمة 356.2 مليون درهم، في منطقة جميرا الثانية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 31 ألفاً و200.85 قدم مربعة، ما يعادل نحو 2898.63 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 11 ألفاً و417.4 درهماً للقدم المربعة، وتقع الشقة في منطقة «جميرا الثانية» ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

